員林市公所將在25日首度舉辦「員林市祖父母節慶祝活動」，今日為活動暖身宣傳，兒童舞蹈表演為宣傳活動揭開序幕。（葉靜美攝）

少子化社會下，父母寵小孩，祖父母更寵孫子，員林市公所選在8月第4個星期日（25日）「祖父母節」當日，將於員林公園舉行祖父母節慶祝活動，讓孫輩透過「愛的告白」，對祖父母的感謝大聲說，在「祖孫協力闖關趣」互動遊戲間拉近世代間的距離。

員林市公所將在25日首度舉辦「員林市祖父母節慶祝活動」，今日為活動暖身宣傳，市民代表林玟佑（右3）分享孫輩主動幫忙做家事的暖心舉動，鼓勵祖父母要多與孫輩互動，並邀請大家參加活動。（葉靜美攝）

員林市公所將在25日首度舉辦「員林市祖父母節慶祝活動」，今（20）日由市公所主任秘書賴冠宇、員林市民代表會主席張國良偕等人，一同為活動暖身宣傳，「阿嬤級」的市民代表林玟佑分享孫輩主動幫忙做家事的暖心舉動，鼓勵祖父母要多與孫輩互動，並邀請大家參加活動。

「愛的告白」由祖父母和孫子女2人一組上台，期能透過真摯的對話分享對彼此的感情，「祖孫協力闖關趣」挑戰，考驗祖孫們的默契和合作，活動免費參加，還送限量紀念抱枕、精美禮物；活動當天市公所也安排了活潑精采的氣球秀互動表演，發放免費爆米花、打卡贈送小禮物，讓大家有吃又有拿。

「愛的告白」、「祖孫協力闖關趣」2項活動將在今日下午1時起，開放網路報名，「愛的告白」限20組，「祖孫協力闖關趣」限160組，活動當天也將在現場開放少數名額，「愛的告白」開放5組、「祖孫協力闖關趣」開放20組，讓搶不到名額的民眾也能有參加機會。

賴冠宇表示，隨著台灣社會逐步進入高齡少子化時代，祖父母在家庭中扮演著重要角色，許多孩子由祖父母照顧或3代同住，應該多多鼓勵世代之間的融合及拉近距離，祖父母節的設立源於對長輩辛勤付出的感激與尊敬，今年是市公所首度舉辦祖父母節慶祝活動，邀請全家人一起參加，共同慶祝這個有意義的節日。