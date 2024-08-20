受教學資源不足以及學生家庭社經背景等先天困難影響，偏鄉教學大不易，台灣師範大學於2018年全國首創「PASSION偏鄉優質教育學分學程」，執行期間不僅中學生成績顯著進步，修業生更在授課過程中體認到「教師」在偏鄉的無可取代性，這些年所培育的優秀結業生，更已有不少人實際投入偏鄉教育。

「PASSION偏鄉優質教育學分學程」於今年入鄉實習已邁入第6年，期間培育416位修業生、110位結業生完成學程認證。

台師大表示，「PASSION偏鄉優質教育學分學程」每年都會與在地偏鄉學校合作，辦理為期3周的暑期實習課程，讓修業生實際進入偏鄉教學現場發揮所學；中學生也在修業生的指導下，在學習動機與成就上獲得顯著提升。

台師大特別提到，這些年所培育的優秀結業生，已有不少實際投入偏鄉教育，部分甚至成為偏鄉夥伴學校的正式教師，計畫所期待的正向循環已成為進行式，未來將持續輸出優質教育人才，並期許在各地逐漸發芽茁壯，成為偏鄉教育界的重要生力軍。

今年暑期實習共有37位修業生進入花蓮及台東6所國中為55位中學生上課。修業生根據學生狀況進行教學設計，藉由共同備課，激發教學策略，提升教學品質。

團隊在3星期課程結束後，篩選前測學習成就表現最落後的10名中學生，國英數平均分別進步12.5分、8.7分、7.2分，進步顯著。質性回饋中，學生也提到在各科的收穫，國文閱讀方面，「可以更快、精簡的抓到內容大意、訊息」；英語方面，「我學會拼讀、說出英文句子，也會寫出來」；數學方面，「讓我的數學計算能力越來越好」。

至於修業生反饋上，有人提到最大的收穫是與夥伴一起備課、討論教材、教法以及構思學習活動，在討論過程中收穫良多。也有修業生思索未來如何為偏鄉貢獻，認為「教師」在偏鄉的定位無可取代，期許自己也能成為學生心中其中的一個無可取代角色，不論教學方法、品質、師生關係都要再更精進。

擔任學程總召集人的台師大副校長宋曜廷勉勵修業生，期待他們因為這次實習成為一個「有故事的人」，在克服困難的同時，創造出美好的回憶；也在過程中，為偏鄉孩子們的學習盡一份心力。