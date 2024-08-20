根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人上周周增4萬3730人，連續25周創新高，總人數來到949萬3962人，以00878股東暴增逾1.5萬人最多，而00919、00929、0056等7檔也增加逾千人。

進一步觀察，上周受益人增加的有27檔，其中周增、年增雙增的台股ETF前10名，分別為00919、00929、00878、006208、0056、00946、00713、00936、00915、00923，其中00919受益人年增46萬2029人居冠，最具人氣。

市場法人表示，由於00919將在8月底公告第6次配息相關訊息，前5次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，且已連續5次預估年化配息率逾10%，第6次是否將維持高配息，成為市場注目焦點，也吸引存股族提前卡位。

ETF理財達人表示，台灣投資人偏好配息基金，覺得每月或每季的配息收入可以先落袋為安。以台股而言，台股高息ETF波動度較個股與大盤來的低，而且股票ETF是追蹤代表一籃子股票表現的指數績效，長期投資股票ETF，如同是請專人打理的股市包租公。（文章未完…全文見此）

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