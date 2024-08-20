苗栗海洋觀光季將於8月31日在後龍鎮外埔漁港舉行，苗栗縣長鍾東錦歡迎大家一同來關心海洋環保。（謝明俊攝）

苗栗縣政府長期致力於海洋保育，連續10多年舉辦海洋觀光季系列活動，展現了對漁港觀光的重視，期望藉由大型活動吸引更多民眾來到苗栗海岸線旅遊，享受苗栗海岸風情，今年度苗栗海洋觀光季將於8月31日在後龍鎮外埔漁港舉行，不僅呼籲人們應重視海洋永續發展，也倡導人們以更慢、更細緻的方式享受海洋生活。

苗栗海洋觀光季將於8月31日在後龍鎮外埔漁港舉行，苗栗縣長鍾東錦歡迎大家一同來關心海洋環保。（謝明俊攝）

苗栗海洋觀光季將於8月31日在後龍鎮外埔漁港舉行，縣府農業處長陳樹義介紹活動重要內容。（謝明俊攝）

縣府農業處長陳樹義指出，外埔漁港位於中港溪口與後龍溪口之間，是縣內最具規模的第二類漁港，早期以快艇一支釣聞名全台，現今經過規劃及改造，已成為獨具一格的休閒觀光景點，親水公園、夕陽美景、觀海步道、豐富魚貨，為後龍鎮的特色景點之一，為家庭旅遊、三五好友、情侶出遊的好去處。

苗栗縣政府從2019年起推廣慢魚運動，並在竹南鎮、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮等海線四鄉鎮打造慢魚海岸，推廣苗栗慢魚五大內涵「藍色海洋」、「藍色教育」、「傳統漁法」、「藍色組織」「藍色旅遊」，因此，今年的海洋觀光季活動由魚苗放流揭開序幕，邀請長官貴賓及外埔國小師生一起放流黑鯛魚苗，期望加深海洋保護的意識，讓更多民眾關注海洋保育、積極參與保護行動。

31日活動當晚，將舉辨大型晚會，由白安、邱軍、溫妮、閻亦格、翁立友、蔡佳麟、新生代男團Ozone等重量級卡司接力開唱，用音樂將海洋保育、節能節電、永續發展等概念傳達到民眾心中，現場還有各式農漁特產市集展售、紀念小物免費發送、有獎徵答等精彩活動，讓遊客一步步體驗最道地、熱情的漁村文化，苗栗縣長鍾東錦誠摯邀請大家一起來抓住暑假的尾巴，感受苗栗的獨特魅力，創造難忘的回憶。