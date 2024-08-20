環境管理署曾推估，台灣平均每人1年浪費廚餘高達96公斤，換算廚餘桶可堆出5萬座台北101。為解決剩食問題，台灣師範大學物理系99級畢業校友葉柏軍打造剩食「Tasteme」APP，成為我國第一個以商業模式解決剩食議題的平台，盼借此在國內建立永續意識，讓不浪費食物成為生活行動。

綠色和平組織曾指出，台灣人食物浪費程度位居東亞之冠，比日本及南韓等國多出2成，甚至是東南亞國家的8倍以上。

論及為何投入打造剩食平台，葉柏軍表示，2019年，自己還在記憶體大廠擔任經理，憶起大學時期，大二進入中研院從是物理研究，從沒想過會踏上創業之路。不過，畢業後意外目睹店家將整袋甜甜圈扔進廚餘桶，加上從小家庭教育食物不浪費，種下他投入創業、成立惜食App的種子。

「食物不浪費是一個生活行動！」葉柏軍提到，要讓學生建立永續意識，學校除了辦理講座外，也可以提供誘因讓學生減少食物浪費，透過互動機制促發學生改變消費與飲食習慣。

葉柏軍認為，大學生具備影響相異年齡層的特質。而針對大學生必備之能力，葉柏軍則表示，在AI時代下，專業知識有工具可以輔助，但如何跨領域整合資源、發揮創造力做自己想做的事，才是需要在大學培養的能力。

葉柏軍的創業成果，主要從好事交易所發起的THE GREEN BOOK計畫（以下簡稱TGB）脫穎而出。

為建立台灣由下而上的永續行動支持網絡，7月26日晚間於松菸「不只是圖書館」舉辦TGB首屆爐邊會談（Fireside Chats），邀請第一屆《THE GREEN BOOK 臺灣綠色永續行動與解方指南》選拔出的30個團隊、編輯團隊、產官學代表、多元領域的共編與評議委員，以及重要夥伴包含台灣設計研究院、商業周刊集團齊聚交流。

TGB匯聚多方永續領袖，打造綠色生態圈（Green EcoSystem），進行產官學交流並支持青年發聲，透過近距離跨界對話，共同為永續另闢蹊徑，讓這條路不再是單打獨鬥，而是共創最大價值的旅程。