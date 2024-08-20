台灣電力股份有限公司大潭發電廠為促進電力發展，提供1750萬元給桃園市觀音區學生作為獎助學金，今年觀音區公所將高中、五專等學生補助金額提高為3000元，觀音區長劉草典說，凡設籍觀音區1年以上就能申請補助，盼減輕父母負擔。

劉草典說，少子化加上萬物皆漲的關係，重新修訂獎助學金標準，高中、五專前三年原先1年2000元，提升為1年3000元，大學、二技、四技等1年6000元，碩士、博士1年1萬元，未來將滾動式調整大學、碩士、博士的獎助學金金額。

劉草典提到，原先申請手續複雜，今年更簡化申請流程開放民眾用學校的繳費單就能代替在學證明等文件，若戶口名簿為甲式也能依照涉及標準申請。另外，除了提高補助金外，今年也開放軍公教子女申請。區公所會將申請資料寄送給有申請紀錄的民眾，民眾只要填寫完、附上相關資料就能到公所辦，或是交由里長協助申請。

請領資格為學生本人需於2023年9月1日前戶籍設於觀音區，且正就讀高中、高級中等學校、五專前三年學生含夜間部3000元，專科學校五專後二年、二專、二技、四技、大學暨獨立學院學生限日間部6000元。碩士班、博士班限日間部、前二學年且未滿三十歲為限1萬元。