「麟榤配」王齊麟與新搭檔邱相榤出征日本公開賽，首戰順利以直落二解決日本第一男雙保木卓朗／小林優吾搶進16強，賽後王齊麟的「舊愛」前搭檔李洋發文祝賀，文末也不忘虧王齊麟，標註王齊麟的帳號並要他「認真點」互動相當有趣。

王齊麟與李洋拿下兩屆奧運男雙金牌，但李洋在巴黎奧運結束後正式退休，王齊麟改與同屬土地銀行的學弟邱相榤搭配，先前在國內的牧德盃亮相小試身手，今（20日）開戰的日本公開賽為國際賽首登場。

兩人順利以21比16、21比13贏球，王齊麟與邱相榤身高相仿，都接近190公分，且持拍一右一左能夠互補，加上對方並不熟悉新組合，發揮「高砲塔」的打法優勢，日本組合難以招架，麟榤配闖進16強。

賽後，李洋在個人臉書上發文表示，「恭喜麟榤配順利首戰開張，我有在關注喔。」李洋還在文末標註王齊麟的臉書帳號，嗆聲「認真點」並附上笑死表情符號，王齊麟也留言回覆，「遵命！報告李副教授：我會認真的。」

有趣互動獲得網友們熱烈回響，發文僅50分鐘就吸引超過1.5萬人按讚。日本公開賽為世界羽球聯盟（BWF）超級750系列大賽，首日共有19組台將上場，除了麟榤配搶下首勝之外，戴資穎也以直落二搶進女單16強。