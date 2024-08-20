不只醫院，基層診所近日傳出藥師荒，中華民國基層醫療協會調查指出，因藥師人力不足，社區藥局拒絕為民眾調劑藥品。中華民國基層藥師協會質疑，因缺藥，才讓社區藥局無法調劑，這是誰的責任？藥局是拿不到藥無法調劑，而非拒絕調劑，要求不要污名化社區藥局，也請政府不要再頭痛醫頭腳痛醫腳了！

中華民國基層醫療協會日前公布調查國內有8成診所「難聘」藥師，高達6成民眾曾被社區藥局拒絕調劑。

中華民國基層藥師協會質疑，調查數據並不屬實，要求健保署公布社區藥局的藥師，有多少名藥師每月實際調劑量不到600張處方箋？才能知道所謂的藥師人力不足實際原因？重點仍是在於分配不均，請政府不要再頭痛醫頭 腳痛醫腳了！

中華民國基層藥師協會要求健保署查證公布今年有聘藥師的診所，是否只有2成有申報藥費及藥師服務費？

中華民國基層藥師協會呼籲健保署公布社區藥局的藥師，有多少每月調劑量不到600張處方箋？也就是說平均藥師一天調不到20張處方箋！才能知道所謂的藥師人力不足實際原因？所謂的缺藥師是因為分配不均，請政府不要再頭痛醫頭，腳痛醫腳了！

「有很多診所醫師都將處方釋出，爲何這些診所釋出的處方箋，病人都可以領得到藥？」中華民國基層藥師協會理事長沈采穎表示，每個醫師的用藥習慣及品牌（所以政府推動處方箋應寫成份名）都不一樣，健保給付的藥品有一萬多種，醫學中心的藥品品項也不會健保有給付的品項全都進貨，醫院的藥局也是依據自己醫院醫師的需求，來準備藥品，診所醫師若要處方箋全部釋出，只要事先跟社區藥局溝通用藥品項，病人就不致於需要等待，而無法立即領到藥！

沈采穎表示，還有目前還是持續缺藥，廠商在藥物供應上都是先給醫院、診所，藥局是最先斷貨者！希望政府正視社區藥局缺藥的問題，因缺藥社區藥局無法調劑，這是誰的責任？藥局是拿不到藥無法調劑，而非拒絕調劑；請不要再污名化社區藥局！