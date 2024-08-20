為讓獨居長輩、長期照顧者與被照顧者能走出戶外、轉換心情，大千慈善事業基金會特舉辦一日遊活動，在社工及照顧服務員的帶領下，前往桃園威天宮祈福參拜，並參觀馬祖新村眷村文創園區，勾起長輩們許多回憶與感觸。活動不僅讓照顧者得以紓解壓力、放鬆身心，也幫助長輩社交及專注力，達到延緩失智及退化的目的。

大千慈善事業基金會主任吳明昌表示，苗栗縣獨居長輩、失能、失智者超過四萬人，大千基金會自1998年成立以來，積極關懷弱勢族群，提供居家服務、日間照顧、失智共照據點及獨居長輩緊急救援鈴等服務，協助個案獲得良好的照顧。在服務的過程中，了解到照顧者與被照顧者各自身心上的壓力，也看到獨居長輩缺乏陪伴的孤單，因此希望可以透過支持性團體活動的方式，建立紓壓管道、增加人際互動的機會，才促成此次一日遊的活動。

許久未出遠門的黃奶奶來到威天宮祈福參拜，讓她非常開心。（大千慈善事業基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

參與活動的83歲黃奶奶是一位虔誠的佛教徒，當她來到威天宮祈福參拜時，表示自己已獨居多年，許久未出遠門，參加活動可以到戶外走走，又能獲得心靈的滿足，讓她感到非常開心；同樣也是獨居長輩96歲的劉爺爺，看到馬祖新村眷村文創園區的景物，就勾起他過去在眷村的許多回憶。在活動過程中，劉爺爺和社工們分享過去生活的辛苦，雖然日子過得困難，但在努力後一切都已苦盡甘來，這些歷程也是值得的。

96歲的劉爺爺看到眷村文物，讓他勾起許多回憶。（大千慈善事業基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

透過一日遊活動，讓照顧者可以紓解壓力，也讓長輩提升社交及專注力。（大千慈善事業基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

個案家屬王小姐表示，當媽媽收到一日遊活動邀請時非常興奮，因為媽媽年輕時喜歡跟團出遊，但這幾年身體退化後就很少外出。很感謝大千基金會規畫豐富的行程，也全程安排志工陪伴走路不穩的媽媽，還特地備好輪椅以便不時之需，讓她覺得貼心又放心。

平日照顧患有失智症媽媽的賴小姐，此次帶著媽媽一同出遊，她表示自從照顧媽媽之後，就很少出遠門旅遊，難得這次母女倆可以一起參加活動，過程中留下許多快樂的回憶，也轉換一下自己的心情，真的很感謝大千基金會的幫忙。

吳明昌表示，在活動過程中看到長輩與家屬開心的笑容，是這次活動最大的收穫，期望透過持續舉辦相關活動，讓照顧者、被照顧者及獨居長輩都能獲得關心與幫助。