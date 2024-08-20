數據指出，第二季全球智慧型手機出貨量總計2.903億支，年增長9.3%、季減少3.2%。緩慢的增長表明智慧手機出貨量正在經歷趨於穩定，這個市場趨勢是在經歷了2020年第四季到2021年第三季的高增長和2022年的連續下滑之後產生的。許多智慧手機品牌在本季度獲得了兩位數的增長，如小米、vivo、摩托羅拉以及華為，另外，傳音、蘋果增長則偏向溫和。

Omdia分析認為，最近的智慧手機市場正在經歷加速兩極分化，中端市場正在萎縮，而低端和高端市場的比例正在增加。因此，雖然低端和高端智慧手機比例較高的品牌正在增加出貨量，但中端智慧手機出貨占比較高的品牌則相當辛苦。

三星第二季依舊坐穩出貨王龍頭、出貨量達5370萬支，這比去年第二季度增長了0.7%，但由於季節性因素，季減少11.2%。三星正面臨挑戰，尤其是在250~600美元的中端價格領域，這部分的出貨量在三星智慧手機中占比很大。

至於蘋果，繼今年第一季下跌後，蘋果在第二季度恢復到5.6%的年增長率。蘋果第二季出貨量為4560萬支，高於去年同期的4320萬支，但低於第一季度5070萬支，儘管蘋果的整體出貨量呈現年增長，但與去年同期相比，大陸市場的出貨量有所下降。

小米第二季年增長27.4%，從去年第二季度的3320萬支增長到今年第二季度的4230萬 支，也比第一季小幅增長3.7%。總體而言，小米似乎正在從長期的市占率下降中迅速復甦。

vivo在全球出貨量排名中從第六位上升到第四位，與第一季度相比發生了重大變化。在第二季度，vivo的出貨量為2600萬支，比第一季度增加了300萬支、幅度為13%，領先傳音和OPPO，更比去年第二季的2230萬支增長了16.6%。傳音控股的出貨量保持相對穩定，從去年第二季度的2450萬支微升至今第二季的2550萬支。這比2023年第四季度3010萬支的高峰有所下降，表明傳音的出貨量在大幅增長後趨於穩定。