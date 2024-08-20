民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風暴，指派時任競選總幹事黃珊珊負責善後小組，但前立委蔡壁如點名黃珊珊應負責，相關話題成外界討論焦點。蔡壁如今在臉書發文，分享自己去爬山的微笑自拍照說「太陽出來了」，許多網友也都做政治聯想，還希望蔡回到黨中央整頓，不過蔡壁如僅回應，「收到，謝謝支持」。

蔡壁如曾為柯文哲「心腹」，一路助柯步向政壇，也幫解危柯文哲的MG149帳戶案，目前雖被「外放」到台中，但眼見民眾黨遭遇政治獻金案重大危機， 不少白營支持者頻呼喊蔡壁如、要她回歸黨中央，視她為黨的救星；而蔡壁如雖暫未返黨中央核心，一舉一動仍受關注。她今在臉書發文「太陽出來了，清晨去爬山運動，早晨的陽光從林間露出，燦爛耀眼的光芒，不管走在平坦，或令人氣喘的階梯。向前走就對了！」分享幾張爬山的自拍及陽光穿越樹叢的照片。

其中「向前走就對了」這句，引發外界政治聯想。許多支持者留言說，「正直無私，永遠走在陽光下」、「走妳心中的路就可以了」、「趕緊遠離政治風暴圈」。不過也有網友留言勸蔡壁如，「身在台中，黨內發生問題也不能置身事外，如果能回中央整頓最好，不然黨滅了又再恢復兩黨惡性循環，也不是全民所樂見」，蔡壁如則回應，「收到，謝謝支持」。