李孟諺因婚外情曝光辭去交通部長，行政院火速准辭，但尚未宣布由誰來接任或暫時代理，讓外界擔憂交通部將陷入群龍無首。據悉，各部會都設有代理人制度，若有人出差或請假，將有其他人代班，而前交長王國材、李孟諺的代理人，皆為政務次長陳彥伯。

陳彥伯受訪時表示，部長請假不在時，確實由他當代理人，但這與「代理部長」有很大的不同，他目前未接獲上級指示。他強調，各單位長期以來已運作流暢，不會面臨群龍無首的問題。