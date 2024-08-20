有監察委員近期對大眾交通台語廣播進行調查，檢視口音是否正確，以避免台語文化被扼殺，不過，台語流利的國民黨立委謝龍介直言，台語口音有很多種，而且演變到現在早已混和，此外，教育部並沒有一套口音標準，監委們與其檢視廣播，不如找專家訂定標準。

根據《TVBS》18日報導，監察院近期組成「類糾察隊」，由監委蕭自佑、葉宜津、蘇麗瓊調查台鐵、高鐵，以及各縣市捷運的站內台語廣播是否正確。報導指出，監委認為錯誤語法可能造成台語文化被扼殺，應執行糾錯機制，改善腔調不一致、語句變調不正確等問題。

謝龍介昨（19）日在政論節目《新聞大白話》表示，語言是活的，一個語言在各地都會發展出不同的腔調，現在監察院要檢視口音，要用什麼標準評鑑，「你是要用教會這套標準，還是用中原古音的切音法？用漳州音還是泉州音？」他指出，台語在1800年左右是以泉州音為標準，之後則轉為漳州音，但到了現代，口音已經融合、說不清楚了。

謝龍介質疑，教育部有哪一套針對台語口音的標準？監委們與其檢視廣播口音，要不要先把教育部辭典中錯誤的用字、用音挑出來，並且，在找專家學者們把標準訂好之後，再去修正公共場合的廣播？「你這沒事找事做」。