屏東縣三地門鄉安坡、馬兒2村無在地國小，學童平日需通勤至鄰近高樹鄉泰山國小就讀，在公路局高雄區監理所及屏東縣政府共同輔導下，鄉公所成功向公路局申請新購及汰舊換新2輛中型巴士與營運經費，20日上午舉行幸福巴士就學路線通車典禮，正式啟用新的幸福巴士小學路線。

屏東監理站表示，三地門鄉內現有的幸福巴士和幸福小黃長期提供鄉民就學、就醫和日常生活交通接駁，但仍無法全面滿足鄉民的乘車需求。為此，鄉公所建構鄉內交通路網，特別針對安坡和馬兒2村學童需通勤至高樹鄉泰山國小就讀的需求，規畫新增三地門小學就學路線，期望減少家長負擔，提升學童就學便利性。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，三地門鄉沒有便捷的大眾運輸，即使有公車路線經過，但未行經轄內各部落，班次少，且距離市區中心或各大醫院遙遠，無論是就學、就醫或日常生活之交通運輸皆相當不便。為照顧偏鄉地區的交通需求，公路局再度補助鄉公所幸福巴士就學路線的購車及營運經費，總計補助2輛中型巴士和營運費用約1879萬元，自106年至今，加上原有幸福巴士營運路線的補助，總計補助超過5327萬元。

李瑞銘說，公路局已輔導全台178個鄉鎮，發展462條幸福巴士路線，經中央和地方政府共同努力，屏東縣偏鄉公共運輸涵蓋率已提升至98.51％，公路局將持續投入公共運輸資源，協助建構完善的公共運輸路網，以滿足偏鄉地區的交通需求。

三地門鄉公所提醒，三地門小學路線每週一至週五行駛，為固定路線，每天往返2班次。鄉民、學生及鄉內機關團體人員享半價優惠，100公分以下幼童、65歲以上高齡者、身心障礙者與低收入戶者免費，相關搭乘資訊與預約服務可洽三地門鄉公所行政課。