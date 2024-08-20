物理治療師廖瑀璇進行站立重心移動訓練。（院方提供／李京昇台中傳真）

語言治療師賴品嫙進行認知與口語對答訓練。（院方提供／李京昇台中傳真）

台中市民阿福是位5個孩子的父親，全家大小仰賴他工地打工和政府補助維生，但他今年2月發現有嚴重腦出血，經過半年多治療後，從嚴重癱瘓到康復，終於出院重返生活，阿福則感謝各界協助，衛生福利部豐原醫院也在阿福出院時獻上祝福。

阿福全家在外租屋，1家大小全靠阿福工作與政府補助，他今年2月中旬突然出現頭痛、嘔吐，甚至意識昏迷，經檢查發現為嚴重腦出血，並影響到腦幹，病況最為嚴重時，還引發呼吸衰竭、無法自主呼吸，需使用呼吸器維持生命，其意識混亂且四肢乏力臥床、頻臨命危，經過醫療團隊積極搶救，阿福保住性命。

阿福是家裡的唯一經濟支柱，在豐原醫院住院復健期間，除了物理、職能、語言治療師的專業指導與訓練，醫院社會工作室運用醫院的醫療救助基金及市政府的補助，聘請看護協助他復健訓練。

阿福近半年來，從拔除呼吸器，訓練自主呼吸開始復健，左手腳的張力大，持續出力無法彎曲，一步一步復健，一度以淚洗面，看著原本活動自如的身體變成不能自主感到非常難過，他整理情緒再出發，從練習坐立、移位、投擲及拿取等基本復健動作，直到出院時能恢復站立。

阿福的太太表示，先生自倒下後，整整昏迷了一個半月才清醒，從清醒後的拔管，呼吸訓練與復健到恢復站立，一步一腳印，這段期間感謝醫療團隊的幫忙，看護的協助及許多人伸出援手 。

為了撐住家庭，豐原醫院社會工作室除了協助院內的醫療及看護費用，協助其20萬元治療費用，並積極轉介慈善團體，解決家裡的經濟問題。為確保阿福在出院後能持續性的獲得適當的照護，醫院的出院準備服務個管師，在阿福住院期間即評估失能等級，並連結長期照顧服務，讓阿福回家後，可立即使用居家照顧，減輕家庭照顧負擔。

其主治醫師余學致在8月19日阿福出院當天，特地獻上祝福，也對阿福未來的生活重建，充滿了信心。院長賴慧貞表示，阿福的康復是醫療和社會服務努力的成果。