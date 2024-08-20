近5年大專校院境外生人數

民進黨政府力推「新南向政策」，近年外籍生招生主力也移向東南亞國家，不過依照審計部最新公布112年度中央政府總決算審核報告指出，我國招收境外生不僅過度集中在越南等10個國家地區，更值得關注的是總體來台境外生人數連年下滑，在近5個學年度明顯降低，期間少了約1萬2000人到台灣攻讀學位，降幅高達9％，主要原因之一在於陸生減少所致。

審計部於政府總決算審核報告當中，特別盤點近5年境外生招生情況，並表示，經查112學年度大專校院境外生11萬6038人（其中學位生6萬7299人、非學位生4萬8739人），較108學年度的12萬8157人減少1萬2119人，降幅9.46％，主要在於陸生人數減少所致。

審計部也羅列境外生來源，主要包含越南、印尼、馬來西亞、日本、香港、泰國、美國、菲律賓、南韓、印度等10個國家地區，合計9萬1673人，占境外生人數的79％，建議仍待持續研謀措施以吸引境外生來台就學。

論及越南等東南亞國家成我國境外生主要來源國，銘傳大學國際交流處處長劉廣華分析，一方面除了「新南向政策」所致，讓越南對台灣的開放程度比起前更大，再來就是近年諸多台商前往投資與發展，催生越南學生學習華語與學習台灣技術的需求，再來就是我國教育部補助私大或私立科大開辦國際產學專班、國際專修部4＋1等，招生主要也以越南學生為主力。

至於印尼，劉廣華說，主要是在2000年左右解除華語禁令，當地也有不少華語教學中心，加強當地學子前往華人圈學習中文的動能。

高教升學平台「大學問」執行長魏佳卉也認為，「新南向政策」的推行，導致近年東南亞國家對台灣的開放程度比過去大得多。

對於審計部建議，教育部回應，除深耕新南向國家學生招生業務，對全球各國學生亦採多元招生策略，同時也配合強化人口及移民政策，營造畢業留台就業友善環境，提高各國學生來台就學誘因。