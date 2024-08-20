中元普渡用豐盛供品拜「好兄弟」後，最終祭自己的五臟廟，嘉義市社區營養師教大家選購好供品，罐頭食品、當季新鮮蔬果、乾貨、雜糧麵取代泡麵，拜拜時能表達敬意，拜後利於保存，也能吃得健康。

嘉市社區營養師李怡珊說，若要用三牲拜拜，最好用水分少、真空包裝或以保鮮膜包裹後再擺上桌，才能保有食材的新鮮度，四果選用當季、新鮮、耐放又能象徵吉祥意義的水果，如蘋果、柚子、桃子、奇異果、火龍果等。

李怡珊也建議，可準備香菇、金針花、木耳、海菜、海帶芽等乾貨，還有土豆罐頭、蕃茄鯖魚罐頭、水煮鮪魚罐頭、玉米罐頭等罐頭類食品，都相對容易保存。

李怡珊還建議，泡麵是普渡夯品，但蒸煮麵、燕麥麵、雜糧麵也是不錯的選擇，拜拜後加青菜、魚類罐頭，簡單料理就可食用，含有纖維、茄紅素及礦物質，營養較均衡。

零食、飲料也是普渡必備，李怡珊認為選無調味堅果、原味海苔、燕麥纖榖棒、黑巧克力、蒟蒻等零食較少負擔，無糖茶、氣泡水或低糖豆漿、保久乳能補充蛋白質及鈣質。

嘉市衛生局表示，供品宜多樣化，採買時查看食品的有效期限、包裝完整性、包裝上的營養標示，少油、低鹽、低糖是最佳原則，祭拜時避免陽光直射，祭拜後，盡快分裝冷藏或冷凍保存，生鮮食品在食用前充分加熱，減少食物中毒的風險。