和泰汽車集團旗下關係企業-車美仕，響應集團「與美好台灣同行」永續承諾及8月19日世界人道主義日，與林口在地公益組織-舊鞋救命國際基督關懷協會（伯利恆倉庫）合作，號召全體同仁落實資源循環、送愛到非洲。

舊鞋救命國際基督關懷協會成立於2014年，目前主要於東非肯亞、烏干達、史瓦帝尼等國家的赤貧偏鄉地區，進行人道救援工作，因非洲尚有許多區域深受沙蚤等寄生蟲威脅，該協會於台灣募集二手衣物、鞋子，讓承載愛心二手物資的貨櫃能夠抵達1萬公里以外的赤貧地區，降低當地孩子們罹患受沙蚤病之風險。

車美仕8月16日於林口總部大樓發起愛心捐贈活動，攜手子公司興聯科技、車隼科技，募捐同仁家中完好且品質堪用的二手衣物及鞋子，當天活動全體同仁們踴躍參加、亦有13名同仁報名擔任志工，協助整理、打包物資。

此次活動共募得1,174件衣物、195雙鞋子，由志工同仁送至林口伯利恆倉庫，以實際捐贈活動幫助非洲赤貧偏鄉的家庭，讓當地的孩童能有平安長大的機會。

車美仕近年來積極投入公益活動，2024年人均志工時數預計達到5.8小時，除熱情響應集團串聯的淨灘活動及捐血活動外，同時贊助北科大方程式賽車隊及新竹縣嘉興國小、桃山國小的原住民孩童合唱團參加海外大賽，幫助年輕學子站上國際的舞台，讓世界看見台灣。

兩所國小的合唱團皆於近期斬獲佳績，桃山國小7月於【紐西蘭世界合唱大賽-World Choir Games】榮獲金質獎，8月嘉興國小亦於【義大利安德烈·德爾·委羅基奧國際合唱比賽-Andrea Del Verrocchio International Choral Festival】榮獲雙金質獎等六項大獎。未來，車美仕將持續關懷弱勢、善盡社會責任，用行動一起為改變世界的夢想盡一份心力。