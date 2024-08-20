凱米颱風夾帶強風暴雨，水淹六縣市，引發全台有史以來颱風後類鼻疽最高紀錄，上周本土再度新增17例染疫，其中4例死亡，且疫情仍以高雄最嚴重。颱風後共累計47人確診，7人死亡，染疫人數超過2005年海棠颱風後42例，8死紀錄，創下有記錄以來最高，八月後仍會陸續出現個案，所幸疫情已過最高峰，逐漸下降。

疾管署表示，上周本土類鼻疽新增17例個案，分別為高雄12例、台南2例、屏東2例、台中1。其中新增4例死亡個案，分別為高雄2例、台中1例、屏東1例。年齡為50多歲至70多歲，均為男性且有慢性病。

疾管署統計，凱米颱風後至今，累計47例染疫累計7例死亡，包括高雄3例、台南2例、台中1例、屏東1例，發言人羅一鈞表示，創下颱風後疫情有史以來最高紀錄，上一次2005年海棠颱風，創下42例，8死紀錄。

另外，今年至今共累計54例，總倔診人數為2005年後，(19年以來)同期新高，且個案發生地理範圍廣，主要因強颱導致中南部豪雨沖出汙水和土壤中的細菌，再透過吸入性感染。

疾管署說明，引起類鼻疽的類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，且常為吸入性感染，造成颱風後一個月內確診個案增加。類鼻疽潛伏期通常為2至4週，上週新增本土病例數17例已較前一週新增19例減少，惟預計至8月底仍會出現個案。提醒民眾類鼻疽常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，請留意自身健康狀況，有疑似症狀儘速就醫治療，同時籲請醫師提高警覺，注意類鼻疽疑似個案之通報與診治。

疾管署強調，颱風過後為類鼻疽疫情高峰，民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以及早診斷獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應儘速評估給予抗生素治療並於24小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。