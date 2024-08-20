2026新北市長大選備受關注，可能參選者包括民進黨立委蘇巧慧、台北市副市長李四川、國民黨立委洪孟楷、新北市副市長劉和然、民眾黨不分區立委黃國昌等人。《TVBS》民調中心今（20日）發布最新民調，結果顯示，在藍綠白三方競選的情況下，若藍營推派李四川參選、民進黨推派蘇巧慧、民眾黨推派黃國昌，新北市民有40%支持李四川、32%支持蘇巧慧，雙方差距8個百分點，黃國昌則為10%，另外17%沒有表示意見。

該民調也顯示，如果國民黨是推派洪孟楷參選，洪孟楷的支持度為32%，與支持蘇巧慧的33%相當，另外，黃國昌為14%，有21%未決定。 如果國民黨是推派劉和然參選，有36%市民會支持蘇巧慧，高於25%支持劉和然，兩人差距一成以上，另外有16%支持黃國昌，有20%未決定。

該民調調查是TVBS民意調查中心於8月13至19日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,434 位20歲以上新北市民，其中拒訪為428位，拒訪率為29.8%，最後成功訪問有效樣本1,006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。