麥當勞「夏季優惠券」限時28天可用，號稱現省2936元起。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

必勝客「一公尺派對盒」加購聯名限定立牌，App售價2299元。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

21Plus 10月22日前與《聯盟戰棋：魔法無極限》聯名推一系列餐點，200元起。（21Plus提供／朱世凱台北傳真）

頂呱呱指定餐點限時換上《飛天小女警》包裝。（頂呱呱提供／朱世凱台北傳真）

暑假邁入尾聲，各大速食品牌加大馬力推限時優惠與新品，力求最後階段作業績衝刺，除了與遊戲聯名送周邊拉近玩家的心，還有加1元多1件、買1送1等好康，為旺季動能再添柴火，業者預估這波檔期可帶動人流量上漲約10％。

麥當勞點名社群黑馬非「四盎司牛肉堡系列」莫屬，去年底回歸後好評如潮，決定21日起至9月17日再推「辣味四盎司牛肉堡」與「辣味雙層四盎司牛肉堡」，首次搭人氣「肯瓊醬」，以強烈香氣、尾韻微辣的多重風味，帶出滿滿牛肉味及濃郁香辣感；「夏季優惠券」也同步登場，包括大薯、6塊麥克雞塊及薯餅「加1元多1件」，可口可樂等清涼飲品則祭買1送1，再推「超爽大餐」101元起及「雙人共享餐」209元起，新品亦加入組合內。

必勝客聚餐利器「一公尺派對盒」近期全面翻新，集結多達11種品項，除原有3個方形大比薩、巧克力麻糬QQ球、BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸等，更加入「黃金雞軟骨」、「金黃波浪地瓜條」，還有「半熟起司塔」6入；另品牌近期與經典狩獵動作遊戲《魔物獵人》聯名，買「一公尺派對盒」附贈聯名限定腰封及「經典魔物DIY立體紙雕」和「獵人筆記精裝組」，App會員還可加價350元獲限量「派對艾路壓克力立牌」。

21Plus聯手PC策略遊戲《聯盟戰棋：魔法無極限》打造限量聯名包裝，餐點還祭65折起優惠，現在買指定聯盟戰棋餐組「魔法半雞個人餐」、「聯盟雙炸個人餐」及「戰棋人氣烤腿飯個人餐」，並出示手機登入畫面，再送限量虛寶「經典復刻競技場」。

頂呱呱50周年與《飛天小女警》聯名的「美好派對聯萌」持續熱銷，9月1日前「派對組合餐」及「超值套餐」將換上限定的《飛天小女警》包裝，買上述餐點並消費滿350元送「盲袋角色磁鐵」，最後，品牌也推Y2K風格周邊，預告26日起再推印有各式可愛角色的「美好隨行吸管杯」。