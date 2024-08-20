疾管署疫報。（鄭郁蓁攝）

本土新冠就診上週就診2.6萬人次，較前一週下降22％，連6周下降且創12周以來最低，預計再一周可脫離流行期。疾管署今天宣布，9月1日起，將修改病例定義，將原本中重症個案皆需要通報，改由只需通報重症併發症個案即可，至於公費藥物開立條件不變。

疾管署今（20）日表示，考量多元監測方式已能有效掌握COVID-19疫情，為降低醫院通報負荷，經諮詢專家後，修訂｢嚴重特殊傳染性肺炎｣名稱為｢新冠併發重症｣、通報時效為｢1周內｣。

另修訂病例定義，調整臨床條件為｢發燒（≧ 38℃）或有呼吸道症狀後14 日（含）內出現肺炎或其他併發症，因而需加護病房治療或死亡者。｣，並自今年9月1日生效。

疾管署說明，上周新增274例COVID-19本土確定病例（中重症併發症），較前一周新增347例下降，低於流行閾值，累積併發症中65歲以上長者占79％；另上周新增45例本土死亡病例，較前一周新增57例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90％。

疾管署指出，國內新冠疫情下降，將觀察未來一週疫情趨勢，如持續低於流行閾值將可脫離流行期，惟目前重症及死亡病例數仍多，須留意重症發生風險。

另依疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外病例檢出皆以KP.3各占36％及27％為多，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。

疾管署表示，全球COVID-19陽性率於近期呈上升趨勢，其中，歐洲、美洲及西太平洋區陽性率上升，東地中海區則為上下波動，部分國家如韓國COVID-19住院數呈上升趨勢，美國陽性率持續上升，另俄羅斯、希臘及中國大陸等國家之病例數亦處高點。世界衛生組織（WHO）資料顯示全球近28天（6／24至7／21）期間，與前28天期間相比，新增病例和死亡人數分別增加了30％和26％。於7月下旬（7／15至7／21）之全球主要流行變異株KP.3、JN.1、KP.3.1.1、KP.2占比分別為29.4％、25.7％、18.6％、12.8％，惟尚未增加疾病嚴重度。

疾管署提醒，國內疫情雖降，但重症死亡風險持續，且國際新冠疫情仍呈上升趨勢，民眾如有出國旅遊計畫，建議儘速接種新冠XBB疫苗，以獲得保護力，並落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣，以降低病毒傳播風險；如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。此外，呼籲感染後易併發重症或死亡之65歲以上長者，如已接種1劑且間隔12週（84天）請再接種第2劑，提高保護力，抵抗疾病威脅。接種院所資訊可至疾管署官網「新冠／肺鏈疫苗專區」查閱。