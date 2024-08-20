AIoT新創公司「GoodLinker 谷林運算」宣布推出專為工業設備和環境監測打造的數據分析解決方案-「GenAIoT 工業數據平台」，結合AWS強大的AI技術，能有效收集、彙總，進而分析來自機械設備及各類感測器的數據，提供企業全方位的數據加值服務。

谷林運算執行長馮輝譯表示，GenAIoT 工業數據平台」可大幅提升製造場域運作效率，是plug and play（隨插即用）的AI服務。無需投入大量研發資源客製開發建立深層架構，尤其適合中小型製造業，以雲端的方式提供生成式AI，企業接受度更高，相信更容易普及。

谷林運算參與2024台北自動化工業大展，瞄準系統整合商、數位轉型顧問、軟體整合商及以及雲端分析與AI廠商，也包含公協會及產業聯盟，展出三大主軸。從「綠色機聯網服務」工程顧問、「企業雲端戰情室」，到最新研發的「GenAIoT 工業數據平台」，谷林運算提供全面的工業數據解決方案，協助製造業客戶建立可持續且具競爭力的數據，加速數位轉型及智慧化升級進程。

對數位化程度不高的製造業而言，將機台設備聯網，獲取即時生產數據是數位轉型的第一步。谷林運算技術團隊整合自動控制、能源管理等工業設備與場域環境進行數據擷取，配合有線／無線數據傳輸佈建規劃，並涵蓋碳排放數位營運，提供「綠色機聯網服務」。

並強調無需自建機房或維護團隊，節省成本與時間，協助客戶建構綠色機聯網完善工業數據基礎建設，谷林運算成立五年多來，已有數百個製造業客戶的成功案例。

藉由精準且完整採集的機台運作數據，即時將產線狀態、資訊分析報表呈現於雲端戰情室，方便管理者針對現場狀態調整工作排程，提升管理效率，進而達成生產效能最佳化。馮輝譯說明，地端戰情室需要投資許多運算力的設備，雲端戰情室是最簡單落地，也符合經濟效益和淨零減排趨勢的一個方式。

此次自動化大展，谷林運算也邀請到360度全景影像解決方案提供商「Cupola酷博樂」參與展出。於工控場域導入Cupola360 全景攝影機，可直觀遠端管理、串接現場即時數據，全天候零死角，雲端戰情室即刻升級為「360企業戰情室」，帶來生產管理的全新體驗。

谷林運算最新研發的「GenAIoT 工業數據平台」是此次自動化大展的一大亮點，將製造場域收集到的產量、停機時間、稼動狀況、溫度、濕度、電力、壓力、水位等數據，集中存儲在雲端資料庫中，企業可以隨時查看和管理自己的數據資產，進一步提升數據的應用價值。雲端生成式AI方案與地端的成本相比，差距甚大。不僅無需購入AI伺服器，每月耗電量、產生的碳排，都節省大筆費用；此外，雲端AI能持續不斷更新演算法，呈現的效果和持續升級的速度比在地端更快。

GenAloT 工業數據平台基於Amazon Bedrock 技術，生成工業數據分析報告，並將圖表數據轉變為文字敘述，輔助現場人員判讀分析異常狀況，最終產出生成式AI分析報告。

馮輝譯表示，本次展會將有生成式AI於企業落地的情境，切合提升日常工作效率的體驗，這項新服務未來將新增報告互動功能，用戶將可直接在平台上與生成的報告進行問答互動，深入探討數據分析結果及其應用。