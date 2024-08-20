由于魁智、李勝素領銜，中國國家京劇院（中京院）去年訪台30周年的演出造成轟動，今年再度受邀來台，將於10月8日至13日在台北國家戲劇院演出包括《孟麗君》、《群英會．借東風．華容道》、《鳳還巢》、《太真外傳》、《四郎探母》、《龍鳳呈祥》等戲迷耳熟能詳的戲碼。

首演的《孟麗君》是根據劇作家王安祈教授的改編本演出，為兩岸的戲曲深化交流再添新頁。李勝素1992年曾以王安祈教授改編的《孟麗君》參加「全國京劇青年團隊劇目匯演」，榮獲大陸文化部「新劇目匯演優秀表演獎」。此次重排此劇，中京院特邀資深導演孫桂元執導，還聘請知名作曲家謝振強為音樂唱腔設計，編、創名家齊備，將以新創作、新唱腔、新舞美的全新之作呈現。

《孟麗君》將由李勝素飾演孟麗君，于魁智飾演皇帝，陳旭之飾演皇甫少華，王越飾演孟士元，郭瑤瑤飾演太后，馬翔飛飾演梁太師，胡濱飾演劉國丈，是今年節目一大亮點。

此次的演出，于魁智與李勝素兩位名家仍然不忘提攜後進，讓年輕優秀演員有發揮的機會，多有特別安排雙演或三演，例如《太真外傳》楊玉環由李勝素與褚灃怡雙演，《四郎探母》中的楊延輝由于魁智、杜喆與劉壘三演，鐵鏡公主則由李勝素與劉夢姣雙演，也是演出另一特色。

中京院成立於1955年，首任院長為京劇藝術大師梅蘭芳。此次來台，流派紛呈，演員皆為一時之選，除于魁智與李勝素兩位名角以外，主要一級演員還包括裘派花臉王越，文武老生杜喆，李派老旦郭瑤瑤，楊派老生馬翔飛，袁派花臉胡濱，蕭派文丑王珏等。