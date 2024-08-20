侯友宜頒獎表揚2023幼教之光特色幼兒園。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜今（20）日上午出席新北市113學年度第1學期公私立幼兒園園長（主任）會議，他宣示市府在未來2年，將投入1億元建構幼生安全學習網，全方位升級硬體設備設施及提升幼教人員專業，同時發布《教保服務人員幸福工作秘笈》，讓孩子們能平安健康長大。

侯友宜表示，新北市有9萬名幼生、1094所幼兒園，是全國最多，每1位教保人員都是秉持照顧孩子平安健康，有一個優質成長學習環境的精神，更是孩子們的守護神。為了讓孩子能夠在細心呵護的環境中平安健康的長大，也同時推出《教保服務人員幸福工作秘笈》，並組成陽光宣講團以及性平天使，讓市府跟所有幼兒園能夠做好雙向溝通。

面對近年兒虐及不當管教議題備受關注，侯友宜宣示，將在未來2年內投入1億元來建構幼生安全學習網，同時提升硬體設備設施及幼教人員專業，但他強調，近幾年市府已投注將近7億元，不斷改善幼教環境，對於不當、違法的管教行為更是零容忍，市府除了支持幼教夥伴外，對於做得不對的地方也會不斷做好改進。

教育局補充，《教保服務人員幸福工作秘笈》包含「課室經營篇」、「課程教學篇」和「輔導特教篇」，不僅提供豐富的實務操作方法，還有具體案例，是非常寶貴的工具書，協助教師在實務工作中更為得心應手，並打造和諧工作氛圍和提升職業認同感。

此外，新北市自2020年起首創性平天使及陽光宣講團，進行分區宣講計124場、約1萬3000人次參與，並將於2026年前達成全市公立幼兒園教保服務人員皆完成正向管教培訓研習。

本次會議也表揚12所獲得2023幼教之光特色幼兒園，教育局表示，感謝幼教夥伴處理園務工作不遺餘力，也期許園長（主任）帶領教保相關人員，以溫暖、正向、尊重、溝通、安全的原則，提供家長安心送托場域，共創五星級的幼生安全學習網，成為親師堅強的後盾，一起守護孩子成長。