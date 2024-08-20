資深產業分析師柳育林表示，調查網友對於「未來元宇宙時代是否將會來臨」的認同度，可發現44%網友表示認同，僅有16%不認同，在元宇宙發展已逐漸脫離議題宣傳、邁向務實的現階段，仍有多數網友相信元宇宙時代會來臨，這個結果反映出臺灣網友對元宇宙仍有期待。

資策會MIC調查顯示，83%網友對於元宇宙應用情境有興趣，其中所感興趣的前五大應用情境，依序為「娛樂（79%）、教育（50%）、醫療（44%）、城市（29.8%）、辦公（29.6%）」。資深產業分析師柳育林表示，臺灣消費者對於元宇宙應用的感興趣程度不低，反映出臺灣市場仍有一定的發展潛力。觀察近年生成式AI熱潮對元宇宙的影響，一方面市場歷經生成式AI崛起的洗禮而趨於務實，使得科技大廠優先投注資源於AI，進而推遲對元宇宙的挹注，然而長期而言，AI技術迭代同樣有利於元宇宙發展，當虛擬科技業者可透過生成式AI加速內容創作、縮短開發時間以及優化體驗，而消費者也能普遍且簡易上手的使用AI工具的階段來臨，這些都有助於滿足元宇宙成形的要件。

進一步觀測元宇宙衍生的社會議題，資策會MIC表示，高達92%網友反映對於元宇宙衍生的社會問題有所憂慮，其中憂慮的大宗議題為虛擬詐騙（70%）、隱私安全（64%），另外也有部分網友擔憂健康危害（31%）、與霸凌騷擾（18%）問題。觀測不同年齡層的擔憂傾向，可發現18-25歲族群特別在乎隱私安全議題、36-45歲族群更擔憂虛擬詐騙、霸凌騷擾議題。