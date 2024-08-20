藝人文汶（本名張懷文）和吳皓昇夫妻檔，經營自創保養品牌「猴爺文創生活家」已6年。挺過疫情摧殘，原本只有一層店面，現租下位在三峽一整棟透天厝，擴大經營，今（20）日舉行開幕典禮。身為品牌執行長的文汶公司大小事親力親為，吳皓昇抱怨文汶太常投入工作，都會忽略他和女兒，文汶打趣承認：「我跟他（吳皓昇）已經無話可說。」

這棟店面租金一個月7萬，裝潢花了200萬左右，整棟大樓的裝潢全由文汶包辦，她自認已經是最省的方式來經營公司，「每個月不吃不喝的話，經營品牌月花20萬左右。」公司人力目前只有她和老公以及一名員工。而原先7月26日要舉辦的開幕儀式，因颱風攪局一延再延，吳皓昇透露最辛苦不是開幕活動，「我們這一棟去年10月就開始付房租，直至現在才正式營業，等於房租空燒了10個月。」文汶略為無奈表示：「我們就是房東的金主啦。」

吳皓昇（左起）抱著女兒和爸媽、岳母和文汶一起慶賀重要時刻。（民視提供）

文汶因過往在大陸拍戲受傷開刀，傷口留疤而開始鑽研蓋疤商品、堅持親自研發成分，進而創立品牌，也考取相關學系碩士班以及企業管理博士班。品牌以凍膜起家，業績最好時，是品牌2周年活動，2個月就賣出2、3萬瓶，累積一票死忠愛用者。

不過文汶透露疫情時品牌其實差點撐不下去，「疫情影響品牌3年，每天業績都掛零，我們關門關了很久一段時間，轉線上銷售，當時有推出防疫包，疫情有比較好但也沒達到預期。」還有貴客私訊息，擔心公司是否倒閉。

文汶（右）和老公的品牌今舉行開幕典禮，眾星雲集。（民視提供）

疫情過後文汶自立自強，開始單槍匹馬談通路、做行銷，才讓品牌起死回生。吳皓昇也忍不住稱讚老婆，「她真的很厲害，10年前她說要做化妝品，我還跟她說不可能，現在公司一大棟。剛剛開幕活動後面還坐了很多『億級』老闆、廠商。」吳皓昇努力支持老婆的創業夢，有投資文汶，算是股東之一，只是夫妻倆一個走務實派、一個天馬行空，價值觀很有大的不同，常常「辯論」起來。

文汶提到在承租這棟大樓前，老公原本要她不要搬家，認為公司不需要這麼大的場所，「我有參考他的想法，但我需要這麼一大棟來擴張我的營利項目，那時候我們有位這件事『溝通』。」吳皓昇說：「還是會吵架，但不會隔夜架，大吵後10分鐘就解決。」文汶一臉不認同地看著老公問：「有嗎？」

吳皓昇也忍不住抱怨文汶只要一工作就像旁邊都沒人一樣，很少顧及他和女兒。文汶也承認，「你很專注在想事情時就會進入『心流』，完全在自己的世界，只在乎當下的事情要做好。」吳皓昇不諱言有時對老婆這個狀態會火大，但還是心疼說：「看到她這麼認真工作、都沒睡覺。」文汶也說自己很久沒睡覺，昨天也只睡了50分鐘。