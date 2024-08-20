「民歌五十演唱會」將在2025年2月14日情人節連續3天在台北小巨蛋，共有超過50組歌手參加，包括趙樹海、王夢麟、吳楚楚、齊豫、潘越雲、蘇來、鄭怡、殷正洋、以及李宗盛所屬的木吉他合唱團等，大病初癒的73歲「民歌之父」楊弦也將參與此次演出。

楊弦1975年在中山堂舉辦現代民謠創作演唱會，從此為現代民歌揭開序幕。楊弦表示，距離1975年演唱會到民歌五十演唱會已有1萬8000多個日子，能夠參加演出和準備出版幾十年來的創作CD算是自己當初提倡詩歌結合現代民歌有一個圓滿交代。

他2021年因為缺血性中風，當下右邊手足不能動彈、臉喉肌肉失調，送至馬偕醫院急救又轉到三總治療，雖已恢復正常，但聲帶發音轉折沒有以前好，最近他持續進行聲音訓練。過去一年他開始製作歌曲視頻以及透過AI協助新的作曲視頻在YouTube發表，最近也把30多年來譜曲錄音的十幾首《鄉.旅.詩.歌.》作品和歌譜手冊結集準備年底出版為CD和數位發表。

楊弦（上排左起）、陶曉清、丁曉雯、王夢麟（下排左起）、趙樹海、黃仲崑將參與「民歌五十演唱會」。（中華音樂人交流協會提供）

趙樹海1975年在電視上看到楊弦自彈自唱創作曲後，觸動了他心中的旋律、也喚醒了年輕人心中音樂的種子，於是大家開始摸索著創作。之後陶曉清廣播節目《中西民歌》帶動了民歌創作，1977年台視《跳躍的音符》更提供了表演的舞台。中華音樂人交流協會理事長丁曉雯表示：「民歌五十的列車開動了，很榮幸，我們都還在車上，繼續大聲唱！」78歲「民歌之母」陶曉清說：「哇真好我還活著，還可以去參與民歌五十。」

趙樹海（左）、王夢麟將出席「民歌五十演唱會」。（中華音樂人交流協會提供）

「民歌五十」演出陣容龐大，邀演歌手橫跨不同世代民歌手，有楊弦、吳楚楚、張明智、凃佩岑、葉佳修、趙樹海、王夢麟、林佳蓉、許淑絹、丁曉雯、藍麗婷、董運昌、馬毓芬、王新蓮、馬宜中、范廣慧、蘇來、鄭怡、吳貞慧(江念庭)、潘越雲、齊豫、胡德夫、姚黛瑋、于冠華、廖柏青、李麗芬、林隆璇、李建復、侯德健、靳鐵章、黃仲崑、曾淑勤、萬芳、謝宇威、周秉鈞、范怡文、楊耀東、金智娟、林瓊瓏、殷正洋、許景淳、胡藝芬、周治平、賴佩霞、木吉他合唱團 (江學世／李宗盛／張炳輝／陳秀男／黃慶元／劉因國)、金韻合唱團(王文珍／英秀青／張瑞薰／黃韻玲)等。門票9月26日中午12點於udn售票網正式啟售。