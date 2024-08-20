為保障素食者飲食權益，台北市衛生局20日公布2024年市售素食食品專案抽驗結果，抽驗共計30件素食食品，其中2件檢驗出動物性成分及植物五辛成，食品廠商皆出嘉義縣「御之軒食品行」。衛生局表示，若有食品包裝標示有不實部分，將依《食品安全衛生管理法》處製造業者4萬至400萬元罰鍰。

衛生局解釋，市售素食食品專案抽驗計畫，目的在於檢驗動物性成分及植物五辛成分並查核產品素食類別標示或宣稱，抽驗地點包括市內素食餐廳、素食批發零售業者、傳統市場、連鎖超市或超商等，此次抽驗共計30件素食食品，其中2件違規產品分別是北投區中繼市場阿玉素食的「小麥藥膳丸」及松山區張阿姨蔬食的「塔香燒球」，食品廠商皆是嘉義縣「御之軒食品行」。

衛生局說明，2件違規產品目前已移請轄區衛生局辦理，經查證屬實，可依《食品安全衛生管理法》規定，食品標示及廣告管理先處分製造業者3萬至300萬元罰鍰，如有為食品包裝標示有不實，則可再處負責廠商4萬至400萬元罰鍰。

衛生局提醒，素食餐飲店家或素食製品進貨商應自主檢驗或慎選合格來源廠商，並留意原料使用，清楚產品標示中成分或過敏原資訊，以免違反食品安全衛生管理法，也呼籲製作素食加工品業者應秉持職業道德良知，加工過程及食材的選擇均應符合素食原則，不可添加動物性成分食材或非法食品添加物。