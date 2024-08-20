雲林縣環保局實施垃圾退收及退運機制，清潔隊人員詳細檢查垃圾成分。（雲林縣環保局提供）

雲林縣20鄉鎮市自3月至7月加強垃圾破袋檢查，共抽查2000袋家戶垃圾，其中1439袋含有資源回收物及廚餘，應回收物品2937件，以紙容器最多，不合格率超過70％，破袋檢查實施後，垃圾量自4月起逐漸降低，西螺鎮每月減少約43.9公噸、莿桐鄉減少約30公噸最佳。

雲林每日垃圾量約350噸，莿桐鄉、四湖鄉、二崙鄉、褒忠鄉、東勢鄉、土庫鄉仍以掩埋處理，其他12鄉鎮市的垃圾靠環保局調度到南亞焚化廠、外縣市焚化廠共210公噸，或運到虎尾「零廢棄資源化系統」製成固體再生燃料。

為減少垃圾、提升資源回收率，今年3月起實施垃圾破袋檢查，加強民眾垃圾分類意願，南亞焚化廠、虎尾資源化場也實施垃圾退運機制，期間北港鎮、台西鄉、口湖鄉、麥寮鄉、元長鄉的垃圾車都曾因含大量資源回收物被退運，後來都有改善。

環保局指出，3月至7月破袋檢查結果，2000袋中有1439袋含有資源回收物及廚餘，含回收物品2937件，其中紙容器占1070件、廚餘821件，家戶垃圾應回收物達六分之一以上直接退回。

環保局長張喬維說，較常見應回收而未回收的有便當盒、飲料杯、塑膠瓶，這些必須經沖洗、分類、堆疊；生廚餘被當垃圾丟最常見的是果皮、葉菜、蛋殼；紙類的包裝紙箱、紙盒、報紙、影印用紙、信件信封、店家菜單、香菸盒也被忽略。

實施垃圾退運機制以來，各鄉鎮公所清潔隊嚴格把關，部分鄉鎮還發生民眾與清潔隊員口角，但雲林縣垃圾量明顯減量，4月至6月垃圾產量分別為1萬2068公噸、1萬1452公噸、1萬1133公噸，有逐月減少的趨勢，其中西螺鎮月減43.9公噸、莿桐鄉月減30公噸最優。

環保局表示，資源回收量明顯增加，虎尾鎮月增173公噸第一、第二名斗六市增99公噸；廚餘回收上，虎尾鎮月增23公噸最佳、其次為土庫鎮月增8公噸。