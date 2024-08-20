京華城都更案，台北市議會日前成立專案調查小組，原於20日議會休會期仍要開會約詢時任副市長彭振聲，不過彭以家中有事、已被檢調約詢等理由婉拒。小組成員、民進黨議員許淑華20日接受專訪時還原調查過程，直指時任都發局長黃景茂在接受小組約詢時，直指京華城案為「市長交辦」，不過被追問後態度又轉趨低調。許也強調，小組成員都很謹慎，擔心影響檢調辦案而不開放媒體入場旁聽，「大家都認為京華城案，在三大案中是罪證最明確的，很難去逃的。」

許淑華20日上午接受廣播媒體專訪時，被問到京華城案一事，許淑華透露，專案調查小組在過程中數度約詢當初曾經手該案的人等，其中時任都發局長黃景茂在被約詢時，一開始直指全案是「市長交辦」，而非都發局或都委會主動替京華城解套或設想容積獎勵增加的辦法。不過當小組成員再度追問相關細節時，黃景茂卻不再提「市長交辦」一詞，態度轉趨低調。

許淑華也揭露，調查小組會議全程錄音，且包含向市府調閱的資料在內，會議結束後全部都會交給市府政風處。她也提及，包含北士科、台智光在內的三大案，僅只有京華城案沒有開放媒體採訪，原因在於小組成員都知道三大案中，京華城案是「罪證最明確的，柯文哲很難去逃的」，因此擔心在經報導後會影響檢調辦案。

許淑華強調，由於京華城案根據公文顯示，確實是由柯文哲自己交辦下來，且雖然提案內容最後是都發局以公文呈報給柯文哲，「如果柯文哲當時覺得內容不妥，他可以不批，但最後柯文哲還是親自批了公文。」許淑華形容，雖然柯文哲沒有親自訂定容積獎勵的數據，但當初確實是他本人要求交辦局處。