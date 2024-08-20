北醫楓林服務團醫學營高中營隊的第一堂課便帶領學員們前往衛福部金門醫院參訪，讓大家了解醫院運作的各種機制。（圖／金門縣教育處）

台北醫學大學楓林幸服服務團前往偏鄉、離島地區服務已邁入第14年，足跡遍及宜蘭、花蓮、台東、高雄、南投、馬祖、澎湖等地，超過萬名學子受惠。今年第4度與金門縣政府合作，跨海舉辦為期3天的「高中生物醫學研習營」與「國小生物醫學體驗營」，拓展當地學子醫學領域的相關知識；活動除結合衛教知識設計的遊戲與課程外，也將北醫校內專業的師資及實驗器材等帶來金門，並邀請多位教授授課、調整課程難易度讓學員容易吸收，也進行各種實驗加深印象。

據了解，北醫大楓林幸服服務團為「北醫楓杏醫學青年服務團」的分支社團，以偏遠山區、離島及原住民孩童為對象，藉由舉辦寓教於樂的課程及活動，貼近當地學子的生活並傳播衛教知識。今年第4度與金門縣政府合作的醫學營，為擴大服務面向、向下扎根，首度擴增金湖國小營隊梯次，也是第2度在中正國小辦理生物醫學體驗營，共吸引223位國小及高中學員熱情參與，同時亦捲動不少師長與社會愛心人士完整此次服務計畫。

金門縣教育處長孫麗琪表示，北醫在金門的醫學營隊報名踴躍，今年楓林幸服服務團除了中正國小醫學體驗營，更在金湖國小加開醫學營隊梯次，利用實驗讓大家踏入醫學這個領域，並將北醫校內專業的師資及實驗器材等帶來金門，如牙體形態學實驗、生物技術學實驗、團體動力學、TLC薄層色層分析等醫藥衛生領域的專業知識融入於課程和活動中，寓教於樂。

而在高中營隊開始的第一堂課便帶領學員們前往衛福部金門醫院參訪，讓大家了解醫院運作機制、設備儀器，透過專業醫護的介紹，看見第一線臨床人員的實務內容，對醫學領域能有更深入的了解，以及金門醫院所肩負之照顧金門鄉親健康的使命。

金門醫院副院長陳義榮表示，希望身為金門人的學員們可以更認識金門醫院、熱愛金門醫院，期許將來有一天可以成為金門醫院的一份子。

北醫大楓林幸服服務團表示，特別感謝金門縣政府支持辦理北醫在金門4年來7個梯次的營隊，以及華信航空提供師長及服務員來回優惠機票，減輕學生離島服務隊的壓力。在各界的相助下，期待這群醫學的種子在金門成長茁壯，希望能讓健康的醫學知識在這座島嶼遍地開花。