AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）股價止穩，近8個交易日上漲31%，一掃市場日前對於AI化泡沫化的擔憂，科克蘭資本董事長楊應超接受《TVBS文茜世界周報》節目專訪時提醒投資人，輝達股價處在高點，任何風吹草動都會造成股價下跌，「之後一定有泡沫，一定會破」。

楊應超表示，8月初發生股災，主因美國7月就業數據不如市場預期，觸發薩姆法則（Sahm Rule）引發對於美國經濟衰退的擔憂，但近期的經濟數據淡化投資人疑慮，股市也止跌回升，AI股跟著復活。

楊應超提醒，未來股市仍免不了震盪波動，因為輝達目前的股價估值處在完美股價（Priced for perfection），股價在高點所以不能出一點錯，任何風吹草動都會造成股價下挫。他強調，輝達最新本益比為71.16倍，一般來說，30倍就是過高，可見輝達的估值明顯太高。

「但目前AI的基本面、展望仍好，預期輝達股價泡沫在1、2年內不會破」，楊應超分析，會造成AI股價震盪的關鍵是來自經濟環境、戰爭等外部因素影響。他以思科崩盤（Cisco）為例，直指輝達與思科在產品與面臨的挑戰相似，思科在網路泡沫之前，是本益比估值最高的公司，因此輝達「之後也一定有泡沫，一定會破。」