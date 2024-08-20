AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）股價止穩，近8個交易日上漲31%，一掃市場日前對於AI化泡沫化的擔憂，科克蘭資本董事長楊應超接受《TVBS文茜世界周報》節目專訪時提醒投資人，輝達股價處在高點，任何風吹草動都會造成股價下跌，「之後一定有泡沫，一定會破」。
楊應超表示，8月初發生股災，主因美國7月就業數據不如市場預期，觸發薩姆法則（Sahm Rule）引發對於美國經濟衰退的擔憂，但近期的經濟數據淡化投資人疑慮，股市也止跌回升，AI股跟著復活。
楊應超提醒，未來股市仍免不了震盪波動，因為輝達目前的股價估值處在完美股價（Priced for perfection），股價在高點所以不能出一點錯，任何風吹草動都會造成股價下挫。他強調，輝達最新本益比為71.16倍，一般來說，30倍就是過高，可見輝達的估值明顯太高。
「但目前AI的基本面、展望仍好，預期輝達股價泡沫在1、2年內不會破」，楊應超分析，會造成AI股價震盪的關鍵是來自經濟環境、戰爭等外部因素影響。他以思科崩盤（Cisco）為例，直指輝達與思科在產品與面臨的挑戰相似，思科在網路泡沫之前，是本益比估值最高的公司，因此輝達「之後也一定有泡沫，一定會破。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。