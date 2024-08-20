花蓮縣光復鄉太巴塱部落豐年祭盛大登場，怎料昨（19日）凌晨攤販區卻傳出激烈肢體衝突，現場多名男子毆打成一團，還有人拿塑膠椅狂砸，影片被分享上網後，遭大量網友譏「豐年祭變格鬥祭」。警方表示，涉案吳姓等3人今天已陸續到案說明，將持續查緝其他相關涉案人到案，訊問釐清案情後，全案依法函送偵辦。

光復鄉太巴塱部落與馬太鞍部落正如火如荼展開豐年祭活動，除「拳擊女王」陳念琴日前回到老家太巴塱部落與族人一同跳舞，行政院長卓榮泰上周也受邀參與2部落的盛事。

花蓮縣光復鄉太巴塱部落豐年祭昨凌晨傳出攤販區有激烈肢體衝突，警方到場處理時，陸續有部落居民表達不滿，指稱非部落者為何在此擺攤，為避免二次衝突，最後由支援警力護送傷者離開現場。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

怎料太巴塱豐年祭昨凌晨卻傳出激烈肢體衝突暴力事件，有民眾在臉書社團「爆料公社」上傳影片指出，「太巴塱豐年祭還是格鬥祭，每年都在是這批人裝流氓打架，還把攤販砸掉，要不要太丟臉，族人不就是要團結嗎？」

據影片內容，當時多名男子圍在裸上身的男子身邊，圍觀者則喊「酒醉鬧事啦」，怎料下一秒後方一名黑衣男子開始打人，接著其他男子加入，並拿一旁塑膠椅砸人，現場一片混亂，影片拍攝者也急喊「報警、快報警」。

鳳林警分局表示，富田派出所昨凌晨接獲勤務中心通報，稱光復鄉太巴塱豐年祭攤販區有打架情事，員警抵達現場僅剩傷者，所幸僅身體多處擦挫傷，無生命危險，不過陸續有部落居民前來表達不滿，指稱非部落者為何在此擺攤，為避免二次衝突，最後由支援警力護送傷者離開現場。

據警方轉述目擊者說法表示，當時部落居民因酒醉與他人起口角衝突，被毆打的攤商上前勸架後，就演變成群毆事件，不過涉嫌打人的吳姓等3人已在今天上午9時到案說明，警方將查緝其他相關涉案人到案，訊問釐清案情後全案依聚眾鬥毆等罪嫌函送。

太巴塱部落則發聲明表示，部落Ilisin大會為避免攤販區影響部落作息，要求設攤廠商需在凌晨0時前收攤；事件發生緣由為某攤販無視大會規範及勸導，導致遊客深夜過度飲酒，因口角進而發生互毆事件，部落青年糾察隊獲知後立即報警並到場勸架，卻被酒客捲入糾紛之中。

太巴塱部落表示，大會對此事件感到痛心並嚴厲譴責暴力事件，該攤販無視規範及外來遊客汙辱部落祭典並不配合糾察隊的行為，未來將加強對攤販區的管理，避免此次事件再度發生，並對外呼籲「Ilisin為部落重大祭儀場合，不該以獵奇的心態參與。請未來遊客到部落務必抱持著尊重、謹慎的態度。」