資深證券分析師簡伯儀指出，大型權值股缺乏動能，台股今日在季線量縮整理，持穩在5日線上方，多方勢力仍占上風，而OTC已連續8天K棒收紅。目前台股無立即拉回的壓力，預期將以類股輪動為主。

盤面上，主要權值股台積電(2330)拉尾收平在973元；鴻海(2317)盤初漲至191元後反壓增強，終場翻黑收低在186.5元，但子弟兵鴻準(2354)成交量倍增至6.1萬餘張，股價也強漲6.57%、收69.7元，成功越過季線；聯發科(2454)盤中守紅失敗，股價回落5元、收黑在1250元；僅廣達(2382)量價同步升溫，收漲2.16%、報284元；此外，新光金(2888)傳出新新併啟動，盤初股價貼近平盤整理，惟公司盤中發出重訊表示不予評論，股價旋即暴衝逾6%反應，終場收高在11.8元，並噴出71萬餘張成交量，成為今日盤面人氣王。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，短線台股快速反彈，幾乎收回此波快速回檔跌幅，預估後續市場將關注Jackson Hole全球央行年會，以及8月28日AI龍頭股輝達最新財報結果，將牽動市場對於AI類股的投資信心。

從企業獲利來看，廖炳焜表示，第二季財報繳出亮眼成績單，研判台股第三季旺季效應可期。看好市場逐漸消化負面消息，股價將回歸反應基本面，中長期來看AI大趨勢並未改變，因此對於台股後市看法依舊正向，不過歷經大幅震盪後，個股表現差異空間將擴大，類股輪動快速，選股策略將變得更加重要，建議投資人可透過台股基金布局，著重半導體供應鏈、AI、蘋果規格升息概念股、網通衛星、記憶體、生技、能源重電儲能等。