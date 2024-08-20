好市多賣的蘇格蘭經典牛奶冰淇淋7月底曾因實際克數不符合標示，商品全面下架，一名男子逛賣場發現該款冰淇淋重新上架後，還推出限時優惠，8月25日前購買每盒可折40元，特價148元，他觀察到很多人買，貨架幾乎被搬空，文章吸引網友關注，不少人讚真的很好吃。

原PO昨（19）日於臉書社團《好市多優惠資訊分享》指出，蘇格蘭經典牛奶冰淇淋才重新回歸賣場，到8月25日前購買，每盒可折40元，優惠價148元，他說單吃或加其他配料都很好吃。他也觀察到該款冰淇淋的銷量很好，架上幾乎都被搬空，「就知道有多熱門了吧！」

7月下旬有會員收到好市多通知，指因設備更新等因素，造成蘇格蘭經典牛奶冰淇淋實際淨重只有900g，和外盒標示的1080g不符，民眾可持會員卡退回溢付的37元。如今重新上架，在另一個臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說中》也有網友討論，直呼「這次的價格是來賠罪的吧！誠意我感受到了，還不買爆。」

資訊引發網友討論，「這價格很可以耶」、「上次買回家很好吃」、「邪惡食物啊！吃了再說」；但有眼尖人發現，重新上架後是重量900g，猜測是原本的貨下架後改標籤再開賣。