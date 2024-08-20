「新新併」正式啟動，台新金控、新光金控將在22日（本周四）傍晚召開董事會，討論兩金控換股合併計畫。金管會19日也證實，新光金總經理陳恩光及台新金總經理林維俊，19日主動赴銀行局拜會，說明雙方合併事宜。台新金、新光金今（20）日皆發布重訊回應，兩金控都表示「不予評論」，一切以重大訊息為主。

台新金發布重訊表示，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關報載傳聞，本公司不予評論，一切依公司發布的重訊為主。

新光金也發布重訊表示，有關媒體報導，本公司不予評論，一切以依規發布之公告資訊及重大訊息為準。

台新金與新光金推動金金併，本周四兩金控將捲土重來，在召開董事會前已先向金管會報告。新光金與台新金上周已分別發出董事會開會通知，將在22日傍晚舉行董事會討論換股比例及併購架構。

新光金股價連兩日爆量走揚，19日收盤股價站上11.1元、大漲2.3％，今（20）日接近收盤前漲到11.8元左右，大漲約6％。