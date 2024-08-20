台灣生育率低，但其實很多男生都想結婚成家，只是找不到對象。一名網友近日貼出一張新竹聯誼會場的照片，一眼望去現場男生比例偏高，他還透露男生報名都需要手刀搶名額，且很多是工程師想要結婚。

一名網友分享新竹聯誼會場照片。（翻攝自Dcard）

原PO日前在Dcard分享一張照片，是新竹聯誼活動現場，許多人報名參加，能看到照片中一張桌子大約坐7個人，大部分是4男3女坐在一起聊天，有些桌子女生比較少，男生比例居多。原PO還透露，「男生報名都要手刀搶名額，工程師真的很多人想結婚成家。」

照片曝光後引發網友熱烈討論，「看起來一堆中年大叔」、「看起來35歲左右，只是想要小寶寶可能要加緊速度，往後年紀漸長，體力怕吃不消」、「有幾個真的穿得好像工程師，都出來聯誼了，可以好好穿嗎」、「同事也都在聯誼」、「工程師的工作性質，平常真的很難認識別人！有認識幾個工程師，都是上班不能用手機，還要加班」。

但有些人表示，「最討厭的是聯誼遇到那些女生不拿下口罩，你請她拿下口罩一下，她還會跟你反駁說為了避免感冒！我都跑出來聯誼了，還不能看到妳真面目」、「槍手打工而已」、「一堆領錢當槍手的暗樁」、「有多少女生是聯誼公司請來的工讀生就不知道了」、「快樂去參加聯誼，難過開車回家」。