台北101 RD王者系列單飛行陀飛輪龍年限量腕表。（台北101提供）

在全球通膨壓力持續、宏觀經濟不確定性增加，以及地緣政治風險上升，全球經濟面臨挑戰的情況下，台灣的腕表產業展現出強勁的成長勢頭，凸顯出台灣藏家對頂級工藝作品的熱愛。根據瑞士鐘錶業聯合會（FH）數據調查，2023年度瑞士鐘表全球總出口值達267億，較2022年增加7.6％，台灣市場亦同步成長7.5％；而2024年1至5月間，瑞士鐘表全球出口雖然下滑2.5％，但台灣市場逆勢上揚，年增率5.3％，彰顯出台灣腕表買家的強勁韌性。

值得注意的是，台北101在台灣腕表市場中占據約四分之一業績，這意味著全台售出的瑞士頂級腕表中，每售出四支腕表，就有一支來自台北101，充分顯示出台北101在台灣腕表產業中極其重要的地位。

台北101每年結合周年慶舉辦的頂級珠寶腕表大賞World Masterpiece，是台灣唯一一個攜手眾多國際頂級品牌共同參與的盛事。今年邁入第12屆的頂級珠寶腕表大賞「World Masterpiece」深受各大品牌瑞士總部的關注，使得每年最新的表款可於8月、9月率先引入台灣。不僅顧客能夠搶先看到最新的腕表款式、取得國際第一手珠寶腕表資訊，WM並促進了表友之間的交流、社群的發展，增進台灣珠寶腕表市場的發達，創造產業良善循環。

2024 World Masterpiece珠寶腕表大賞將於8月29日至9月21日登場，結合台北101周年慶期間舉行，一共1場預覽茶會以及31場頂級鑑賞會中展現一系列令人矚目的表款，預計將有超過600名顧客受邀體驗這場年度華麗盛宴。