台北縣前中和市長邱垂益2007年涉嫌與其子、現任市議員邱烽堯違法標售市有地，被檢方依貪汙罪起訴。新北地方法院今（20）日宣判，邱垂益處10年有期徒刑、褫奪公權4年並沒收未扣案所得2400萬；邱烽堯則處3年6月徒刑、褫奪公權3年。

檢方調查發現，美聯建設公司負責人黃越勝2007年間陸續購買安樂公有市場旁私有土地，計畫與其餘地主合建開發，邱垂益得知黃的想法，便透過當地里長邀請對方吃飯，透露可以利用市長職權辦理標售，將市有地辦理標售，並採「現況不點交」方式，讓其他建商、民眾誤認無法排除公有市場攤販，放棄投標，不過必須同意讓他共同投資開發案。

為了讓中和市代會通過市有地標售議案，邱垂益引薦市代會正副主席呂禮旺、馬兆玲出資入股開發公司，邱男為避嫌還找來遠房親戚邱猷樹入股擔任董事長，邱垂益、呂禮旺、馬兆玲等人雖有出資，但都找來人頭擔任股東，以接近底價的價格標得市有地。

邱垂益更為節省開發公司成本，親自主持市有地攤商協調會，以公權力要求攤商限期遷置景新停車場，眾人圖利至少8222萬餘，還不含後續土地合併開發的利潤。

合議庭考量邱垂益時任中和市長，呂禮旺、馬兆玲為中和市民代表，身受國家俸祿卻罔顧選民所託，有辱官銜、惡性非清，犯後均未坦認犯行，未有表達悔悟之意，因此依《貪污治罪條例》處邱垂益處10年有期徒刑、褫奪公權4年並沒收未扣案所得2400萬。

邱烽堯則處3年6月徒刑、褫奪公權3年；呂禮旺處2年6月、褫奪公權4年；馬兆玲處5年6月、褫奪公權4年，並沒收未扣案所得120萬；黃越勝處3年徒刑，褫奪公權3年並沒收未扣案所得2280萬元。