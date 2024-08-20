「3寶媽」林舒語昨深夜在社群放送產後爆肉模樣，影片中整個肚子肉垂出褲頭，引發全網震驚。她更在留言處加碼公開私藏的挖空高衩泳裝照，平坦腹肌搭配若隱若現馬甲線，一雙雪白筆直大長腿全都露，網友驚呼：「差很大！」狂甩9公斤的她俏皮笑說：「沒想到我也有爆肉的時候吧，我現在可是減到4字頭，才敢穿泳裝亮相。」

林舒語表示，生了3胎，產後體態達到人生巔峰58公斤，真的超崩潰。談到後來認真甩肉契機，「都是我老公刺激我，他幫我拍照居然說我坐下來肉都擠出來了，叫我要吸氣，當下真的覺得太過分。」她表示，自己都胖在肚子跟腿，雖然可以用衣服遮，但臉是遮不住的，我真的腫到連經紀人都嗆我有雙下巴該克制了。」

林舒語日前胖到58公斤。（美体專科提供）

林舒語生了3胎，體態成功回歸少女。（美体專科提供）

回到纖細身材的林舒語分享：「但說真的，生完3胎再加上年過3字頭，真的很難減，代謝超慢。幸好後來嘗試了營養師推薦的代謝輔助食品打卡錠，搭配多喝水、少量運動、3餐正常，才順利鏟掉9公斤。」