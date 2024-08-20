前交通部長李孟諺和前行政院發言人陳宗彥皆因桃色風暴下台，由於兩人都是總統賴清德的子弟兵，也引發內鬥疑雲。民眾黨前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠直言，李孟諺的風波不會因下台就結束，很多東西才剛要開始，資訊會從民進黨內部中慢慢丟出來。

李孟諺昨（19）日遭爆有長達10年的地下戀情，因李孟諺在升官後開始冷落對方，最終始亂終棄，2人數張親密合照也隨之曝光；事發後，李孟諺立即向賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭獲准。

陳琬惠今在政論節目《新聞大白話》中指出，陳宗彥和李孟諺爆發桃色風波後，很快就辭職，但因兩人上任時間非常短，顯然就是民進黨在內鬥，且絕對是因為賴清德的關係。

陳琬惠進一步說道，賴清德上任後，表面上風平浪靜，不過各派系對賴清德並不是絕對認同；陳琬惠直言，陳宗彥的案子南檢還在繼續追查中，而李孟諺的風波並不會因為下台就結束，很多東西才剛要開始，她認為許多資訊還會從民進黨內部中慢慢丟出來。