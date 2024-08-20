近期黃金價格飆漲，上周現貨價格一度衝破2500美元，使得400盎司的金條首次達到100萬美元（約新台幣3191萬元）的驚人價格。未來金價仍有持續上漲空間，分析師們普遍認為，年底會先挑戰2600美元，明年再往每盎司3000美元的新高峰邁進。

綜合外媒報導，全球3大貴金屬交易中心之一的倫敦市場，通常將400盎司的金條做為主要的交易標準，但實際重量可能會落在350至430盎司之間，至於專門供應大眾市場的金條，重量較輕價格較低，包括好市多熱賣的小金條，通常都只有1至6盎司。

顧問機構Metals Focus指出，今年上半年，各國央行淨買入483.3噸的黃金，相當於4萬條金條，成為推升貴金屬價格上漲的關鍵，近日漲勢則是受到預期聯準會降息的刺激。

展望後市，黃金的買盤仍相當強勁，瑞銀（UBS）分析師Giovanni Staunovo看好年底衝上2600美元；花旗分析師則是預測年底會先挑戰2550美元，明年中期的目標將來到3000美元。

今年以來，黃金價格已大漲超過2成，除了市場預期降息之外，地緣政治風險升高、美國總統大選膠著，以及股市來到新高點後回落，皆刺激避險情緒進而買入黃金。