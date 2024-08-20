彰濱工業區海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程，今天（20日）發生嚴重工安意外，施工工人吸入大量二氧化碳，有14人被消防局載送送醫，另有3人自行就醫。事發當下的現場畫面今天下午在社群平台瘋傳，可看到工地廠房噴出大量白色氣體，工人爭相衝出，情況危急。

「快點快點、小心小心」、「還有人嗎？」從曝光的影片可看到，海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程工地廠房發生二氧化碳外洩後，施工工人不斷從衝出廠房外，大量白色氣體不斷竄出，有人在逃生過程中不慎摔倒，現場情況十萬火急。

彰濱工業區海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程今天發生嚴重工安意外，工地廠房噴出大量白色氣體，工人爭相衝出，情況危急。（翻攝LINE群組／孫英哲彰化傳真）

「二氣化碳鋼瓶爆掉！」現場員工表示，案發當時他人在附近，聽到同事表示，疑似現場有人不小心碰觸到開關，造成二氧化碳鋼瓶爆掉。

勞動部職安署中區職安中心主任李文進表示，海龍離岸風場陸域變電站今天早上進行消防管線安裝工作時，發生二氧化碳鋼瓶外洩災害，現場有17名員工吸入大量二氧化碳，送醫急救，目前仍有3人仍在急救中，其餘都已脫離險境。

他說，現場有262支二氧化碳鋼瓶，不明原因造成外洩的狀況，初查有56支二氧化碳鋼瓶發生外洩，原因尚待調查釐清。

初步現場勘查發現，現場沒有針對預防、防止二氧化碳外洩的設施，也沒有做標示，去禁止人員誤觸二氣化碳鋼瓶開關，相關違反《職業安全衛生法》的部分，將會裁罰30萬元，並針對工地現場做出停工處分。