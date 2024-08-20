彰濱工業區海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程，今天（20日）發生嚴重工安意外，施工工人吸入大量二氧化碳，有14人被消防局載送送醫，另有3人自行就醫。事發當下的現場畫面今天下午在社群平台瘋傳，可看到工地廠房噴出大量白色氣體，工人爭相衝出，情況危急。
「快點快點、小心小心」、「還有人嗎？」從曝光的影片可看到，海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程工地廠房發生二氧化碳外洩後，施工工人不斷從衝出廠房外，大量白色氣體不斷竄出，有人在逃生過程中不慎摔倒，現場情況十萬火急。
「二氣化碳鋼瓶爆掉！」現場員工表示，案發當時他人在附近，聽到同事表示，疑似現場有人不小心碰觸到開關，造成二氧化碳鋼瓶爆掉。
勞動部職安署中區職安中心主任李文進表示，海龍離岸風場陸域變電站今天早上進行消防管線安裝工作時，發生二氧化碳鋼瓶外洩災害，現場有17名員工吸入大量二氧化碳，送醫急救，目前仍有3人仍在急救中，其餘都已脫離險境。
他說，現場有262支二氧化碳鋼瓶，不明原因造成外洩的狀況，初查有56支二氧化碳鋼瓶發生外洩，原因尚待調查釐清。
初步現場勘查發現，現場沒有針對預防、防止二氧化碳外洩的設施，也沒有做標示，去禁止人員誤觸二氣化碳鋼瓶開關，相關違反《職業安全衛生法》的部分，將會裁罰30萬元，並針對工地現場做出停工處分。
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