美國總統拜登昨（19）日晚間出席在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會發表演說，女兒艾希莉（Ashley Biden）罕見登台介紹他出場，艾希莉細數成長過程中父親教會她的事，還提及已經癌逝的大哥，一席話相當感人，連拜登上台時都忍不住拭淚，兩人相擁許久，畫面動容。

拜登女兒艾希莉（Ashley Biden）19日在民主黨全代會上介紹拜登出場，她的一番演說內容相當感人，連拜登上台後也忍不住拭淚。

綜合CNN、BBC、英國《鏡報》（The Mirror）等報導，43歲的艾希莉是拜登與第一夫人吉兒的唯一女兒，在費城從事社會工作的她鮮少涉足政治、競選活動，不過民主黨昨日特地安排艾希莉登台介紹拜登出場。

拜登與女兒艾希莉（Ashley Biden）相擁後，艾希莉仍持續對老爸說話。（美聯社）

艾希莉在演說中細數成長過程中與拜登相處的美好回憶，她形容拜登是「令人崇拜的」父親，小時候經常在拜登的辦公室完成學校作業。

艾希莉也視拜登為「好朋友」，稱父親總是鼓勵她，拜登為國家服務的精神也啟發她成為一名社會工作者，「父親總是告訴我，我沒有比任何人更好，但任何人也沒有比我更好，他教會我每個人都應該獲得公平機會，我們不該丟下任何人，這是從一位一生都被低估的戰士身上學到的事」。

「當我看著父親，我看到了優雅、力量和謙遜。我看到了史上最重要的領導人之一，我也知道他永遠不會停止考慮你、考慮你的夢想、考慮你的尊嚴、考慮你的機會、考慮你的家庭。」

艾希莉也談及2015年腦癌逝世的同父異母大哥、拜登長子波伊（Beau Biden），形容失去至親的傷痛「永遠不會結束」，「我知道波伊今晚與我們在一起，他一直都與我們同在」。

她在演說尾聲敦促民主黨員在大選中投票支持賀錦麗，接著介紹拜登出場。

當拜登上台時，艾希莉緊緊擁抱父親，兩人相擁長達10秒，畫面中可見艾希莉持續在拜登耳邊說話，兩人分開後仍對視許久，艾希莉似乎仍在說話，接著拜登轉過身拿起手帕擦拭眼淚。

拜登19日登上民主黨全代會舞台後忍不住拭淚，女兒艾希莉在一旁安慰他。（路透社）

現場畫面也可見，包括賀錦麗在內等台下觀眾似乎被兩人的互動感動，兩人相擁時，全場歡呼「謝謝喬」，歡呼聲長達4分鐘。