保鮮膜幾乎是必備家用品。不過，無毒教母譚敦慈表示，她是不用保鮮膜的，保鮮膜接觸到食物，即使低溫依然可能溶出塑化劑，若真的非得用保鮮膜，就用深一點盤子，避免讓食物接觸到保鮮膜；腎臟科醫師江守山則建議可用真空袋來保鮮食物，基本上薄的塑膠袋比較危險，厚的反而比較安全。

譚敦慈上「健康零距離」節目中指出，過去有研究，在冷的環境下，只要有油脂，塑化劑就容易溶出來，所以她買菜、買肉回家，第一件事就是把保鮮膜拿掉，把肉清洗乾淨，基本上她是不用保鮮膜的，民眾如果真的非用不可，用的時候不要接觸到食物，可以用深的盤子，只裝7、8分滿再封住。

譚敦慈說，像夏天買西瓜，也不可能買一整顆回家，例如她買半顆西瓜回家，會先把保鮮膜拿掉，再切掉薄薄一層與保鮮膜接觸的果肉，之後切成小塊，放進保鮮盒中，再置入冰箱冰存。

江守山表示，大家不要想保鮮膜包裝上只要寫沒有塑化劑、不含DHP，就是安全的，這真的是一個很可笑的想法，塑膠用品有30幾類添加劑，除塑化劑外，還有抗紫外線劑、穩定劑、亮光劑等，因為是加在塑膠，不是加在食物，都沒有經過人體試驗，（保鮮膜）繃在肉上，肉上有油，就會把這些添加物通通加進來。

江守山說，即使號稱說什麼不是PVC的膜，沒有塑化劑的保鮮膜，他也不讓它接觸食物，很多東西是脂溶性的，不是用水洗就洗的掉，若要保鮮食物，真空袋絕對會比保鮮膜好。

江守山說，不管是肉和魚即使冷凍，只要與空氣接觸，就會開始產生氧化的現象，用真空袋，把空氣抽掉，減少空氣接觸到肉和魚，脂肪就不會氧化掉，就不會聞到臭油味，真空儲藏方式可以降低氧化風險。

江守山說，不是每個塑膠袋都有問題，很多真空袋品質很好，袋子外面是HDPE材質，用來隔氣的，裡面是醫療級的NYLON材質，基本上薄的塑膠袋比較危險，厚的反而比較安全。