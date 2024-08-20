納迪姆在奧運一槍成為國家英雄。（美聯社資料照）

Arshad Nadeem's reaction on his father gifting him a buffalo after winning the Gold medal 😂😂😂



He wanted 5-6 acre plot from his father-in-law and not a buffalo. Man, he's so simple 😭❤️ #Paris2024 pic.twitter.com/EzRv68GyAl — Farid Khan (@_FaridKhan) August 16, 2024

巴基斯坦槍神納迪姆（Arshad Nadeem）在巴黎奧運改寫男子標槍紀錄92.97公尺，成為巴基斯坦史上最偉大的奧運英雄（首位個人項目金牌得主），回國後獲得史無前例的1.5億盧比獎金（新台幣1800萬）、榮譽獎章以及1輛本田喜美轎車，還有以他命名的體育城市。不過最有趣的還是他從岳父大人獲得的賀禮：1頭水牛。

當地媒體報導，納迪姆的妻子愛耶夏（Ayesha）是大戶人家千金，納迪姆的岳父是個有錢人，這個賀禮讓納迪姆哭笑不得。「我有點驚訝，我的岳父非常有錢，他是個大地主，希望他可以分給我幾畝田地而不是水牛。」

納迪姆微笑著說：「但我想一想，好吧，水牛也還不錯了。」愛耶夏吃驚地說：「我也不知道，我是現在才聽說的。」媒體報導納迪姆過去一度手頭拮据，練習用的標槍壞了也沒錢換新的。愛耶夏說納迪姆身上有傷，她不敢告訴親戚，納迪姆前往巴黎時，她每天在家裡祈禱納迪姆能夠摘下金牌。

如今身為國家英雄，納迪姆也不忘為民請命，他向巴基斯坦政府建議在他的家鄉設立現代化的田徑場和女子大學。納迪姆認為當地女性需要接受高等教育，同時年輕一代的選手也需要更好的訓練設施。