當代生存不易，若父母能趁小開始幫小孩存股，真的會讓小孩贏在起跑點，面對未來生活也會更有彈性。一名網友分享，並持「只進不出」的原則及「只買生活看的到的股票」，幫小孩存股至今18年，報酬率接近160%，帳面收入已接近千萬。貼文曝光，不少網友大讚原Po根本是「天使父母」，有網友直呼，「是非常激勵人心的案例」。

一名網友在Dcard分享幫小孩存股18年的心得，原Po表示，小孩出生後就開戶，小孩的壓歲錢、夫妻的微薄年終每年都匯存一點進去，因為孩子的帳號是無腦亂買，只進不出，也不敢亂動，因此，也沒有提心吊膽過。

關於投資標的，保守起見，他只買身邊看的到的股票；2005年因為長官說華南金在台灣土地很多不會倒，所以買第一張華南金；平時吃桂格燕麥，所以在2012年買了一張佳格；平時剪頭髮阿姨說她買很多長榮海，2011買了一張長榮海；家裡警衛是中興保全，2013買了一張中保科；2010買了一張統一超，原因是平常都會去7-11買咖啡，「感覺每買一杯咖啡，有0.0000001元會回到自己身上」。（文章未完…全文見此）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。