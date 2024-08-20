民眾黨主席柯文哲政治獻金風波，鏡週刊今（20）日進一步披露，監察院4月就查出收支不符約2000萬元，民眾黨喬帳不成才變成假帳弊案。柯文哲今早受訪時，3度表示他「不知道」；時任競總總幹事黃珊珊今則於記者會上表示，週刊報導完全是假訊息、不實指控，要保留法律追訴權。

黃珊珊說，鏡週刊在今天的報導裡，扭曲事實、不實指控，更是錯誤百出。而報導稱，監察院退件四個月，喬帳喬不攏，所以才會釀弊，且4月份她跟柯文哲就已經知道監察院退回，並有差額2000萬，這件事情不是事實。

黃珊珊表示，監察院今天已經回覆，當時4月7日是第一次申報，並非上班日；而監院4月8日收件之後，發現有資料未完整，所以4月8日上午8時許，系統就把相關部分退回，要求再補正。但回來的訊息只有「資料不完整」 5個字，裡面並未提及「支出差額達2000萬」。

黃珊珊說，且4月8日後，民眾黨財務部門就進一步向監察院詢問，承辦人員也回覆，第一次申報會去看收入，查到的是「收入登錄金額高於帳戶，達到300多萬」，請民眾黨就此部分要去查明跟補正。所以民眾黨財務也請會計師逐筆查收入，提醒趕快去查，是不是有漏登、誤報，也就是4月8日都在討論收入，從來沒有討論支出。

黃珊珊表示，因為申報的問題，會計師一直到7月3日，都還在補正資料。她並出示補正紀錄，強調他們一直到7月之前，都有編輯、補正的紀錄，這也在監察院開放補正的時間內。

黃珊珊表示，從中可以看出，尼奧公司的虛報部分，就是在6月29日時被端木正列上去，另外時樂公司的虛報部分，則是在5月29日被端木正的陳姓助理登錄，後台記錄非常完整，這不可能造假。

黃珊珊表示，重點是7月中旬補登截止以前，競總會計多次發現並提醒端木正有誤登、漏登，且監察院系統中，收入多打了370多萬，要請會計師處理，這段時間都在討論這些問題。

黃珊珊批，所以鏡週刊把監院退回的資料，故意扭曲、捏造，稱此時監察院已經退回並告訴民眾黨支出差了2000多萬，這完全是假訊息，且該通報在財務部門就在處理，沒有回報到她與柯文哲，「今天這個就是不實報導，而且是惡意扭曲、捏造事實，我們保留法律追訴權」。

媒體詢問，4月8日監察院退回後，既然資料不完整，為何還把工作交給端木正處理？黃珊珊說，監察院退回後，競總當然會收到，會計師負責申報，也會收到，但這時都還在補正階段，所以財務部門當然是先跟承辦的人處理，所以這個部分她跟柯文哲都沒有接到這個報告。

黃珊珊說，他們直到廠商反映有虛報的事情才知道，也就是8月9日晚上，他們找端木正到黨部對帳，他們才知道有虛報的狀況。

黃珊珊強調，今天這個報導對民眾黨和競選來說，是非常、非常嚴重的傷害，而且這個不實指控，顯然是要故意製造更多社會對他們競選經費的誤解。她說，過程當然有瑕疵，但是沒有人是明知故犯。

黃珊珊說，4月份到7月份確實都在補正相關資料，但當時並沒有人指示或要求會計虛報支出，更不可能由她、柯文哲等高層知情、指示。她說，鏡週刊刻意誤導、不實捏造，製造更多問題，這非常惡毒，用心可誅，他們絕對會依照該有的權利，保留法律追訴權。