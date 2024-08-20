美食家陳靜宜觀察，必比登推介新入選的名單更添活力，不只有許多年輕店家入選，菜色變化更勝過往，更有變化。（陳靜宜提供）

台灣米其林指南揭曉必比登推介名單，台北、台中、台南以及高共有126家店家入選，包括台北43家、台中27家、台南31家，以及高雄25家，其中包括16家新入選的必比登推介店家，其中有超過半數提供在地美味與小吃。

美食家陳靜宜觀察，必比登推介新入選的名單更添活力，不只有許多年輕店家入選，菜色變化更勝過往，更有變化，環境舒適度也是此次亮點，有別於在地食客，能就近返家上廁所，觀光客用餐需要更完整的環境舒適度，因此在這次名單上環境舒適度，讓觀光客更容易親近在地。

繡球老闆娘曾經營江浙私廚，故此處的麵食以川味和江浙風味為主，口味辛香，辣度相對溫和。（圖／Michelin）

裡小樓位於窄巷內的老宅，恰如店名「巷裡的小樓」，這裡的臺灣家常菜與小吃份量精緻，適合單人用餐或兩三好友聚會。（圖／Michelin）

以名單表現中，不再是老店當道，新店家也有機會被看見，像是2017年開幕的台北「軟食力」、台中裡小樓跟繡球，台南麥謎食驗室、添厚，高雄小燉食室，這些年輕團隊的加入，對餐飲業很有提振效果。

添厚家常臺菜精緻細膩，不妨點上一壺店家自製的菊花茶佐餐。（圖／Michelin）

麥謎食驗室期望本著實驗及研發精神，創作出新穎的麵食，透過這些大膽的搭配，讓每道餐點都富有層次和風味。（圖／麥謎食驗室）

小燉食室提供五種中式燉湯，店家對選米甚為講究，採用日本越光米與台灣米混種的台南拾陸號米，米飯富有米香，口感極佳。（圖／小燉食室）

她觀察，過去名單比較多小吃類，現在多樣化發展，台南麥謎食驗室加入東南亞醬料組合，增加食物變化度，突破傳統小吃表現，也被米其林評審所接受，而這些名單背後也透露，許多年輕人返鄉創業，除了因父母老邁就近照顧，也因對土地認同增加，讓許多人願意返鄉創業，這讓地方創生有更多可能，也更有活力，本次必比登推介名單也鼓勵創意與表現。